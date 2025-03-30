Президенты США Дональ Трамп и Финляндии Александр Стубб встретились во Флориде, в принадлежащем американскому лидеру гольф-клубе Trump International Golf Club, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Одной из важных тем переговоров стала предстоящая закупка США ледоколов для усиления влияния в Арктике.

"Президент Стубб и я с нетерпением ждём укрепления партнерства между США и Финляндией, включая покупку и разработку большого количества крайне необходимых ледоколов для США, что обеспечит мир и международную безопасность для наших стран и всего мира", - написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Встреча Трампа со Стуббом состоялась на следующий день после визита вице-президента США Джей Ди Вэнса на американскую военную базу Питуффик в Гренландии - автономной территории Дании, являющейся близким союзником Финляндии в северной Европе. Вэнс обвинил Данию в недостаточной защите Гренландии. По его словам, если США не проявят интерес к Гренландии, то это сделают Россия и Китай, которые расширяют присутствие в регионе, заявил он.

Трамп уже не раз высказывал интерес к приобретению Гренландии на фоне усиливающейся в мире конкуренции за контроль над Арктикой. Дания и большинство жителей Гренландии выступают против продажи этого острова США. В интервью NBC News 29 марта Трамп заявил, что не исключает "применения военной силы" для установления контроля над Гренландией, но полагает, что есть "хорошая вероятность" добиться этой цели и без применения силы.

Финляндия считается мировым лидером по производству ледоколов: около 80 процентов этих судов спроектированы финскими компаниями, а около 60 процентов построены на финских верфях. В ноябре администрация США, Канада и Финляндия подписали соглашение Icebreaker Collaboration Effort для совместной разработки арктических и полярных ледоколов путем обмена знаниями, информацией и ресурсами.

В настоящее время единственный действующий ледокол США - Polar Star, построенный в 1976 году. Второй ледокол Polar Sea не используется с 2010 года из-за поломки двигателя. Третий ледокол Healy, введенный в эксплуатацию в 1999 году, в 2020 году получил серьезные повреждения из-за пожара и был отправлен на ремонт.