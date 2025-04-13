Президент США Дональд Трамп объявил, что 14 апреля представит обновлённую политику в отношении пошлин на полупроводники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что его заявление может повлиять на весь глобальный рынок электроники.

"Производители процессоров покинули США и перебрались на Тайвань, где теперь сосредоточено около 98% полупроводников", — заявил Трамп, объясняя необходимость ужесточения тарифной политики.

Ещё в январе, сразу после вступления в должность, Трамп анонсировал введение пошлин на полупроводники, призывая вернуть ключевое производство в страну. Тем временем, власти США решили освободить от пошлин смартфоны, компьютеры, процессоры и жёсткие диски — шаг, который может снизить давление на потребителей внутри страны.

Ситуация обостряется на фоне продолжающегося торгового конфликта с Китаем. 10 апреля Вашингтон увеличил пошлины на китайские товары с 125% до 145%. Уже на следующий день Пекин ответил, повысив тарифы на американские товары с 84% до 125%. Несмотря на взаимные ограничения, в Белом доме подчеркивают, что остаются открытыми для переговоров.

Объявление новой тарифной стратегии Трампом может задать вектор внешнеэкономической политики США на ближайшие месяцы и повлиять на отношения с крупнейшими партнёрами по поставкам электроники.