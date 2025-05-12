Трамп допустил поездку в Стамбул на переговоры России и Украины
Европейские лидеры вновь призвали к прекращению огня до начала переговоров.
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Президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что он обдумывает возможность поехать в Стамбул в четверг, 15 мая, на переговоры России и Украины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian
"Я думал, может быть, прилететь. Я не знаю, где я буду в четверг. У меня так много встреч, но я действительно обдумывал возможность прилета (в Стамбул)", — приводит Reuters слова Трампа.
В ближайшие дни у президента США запланирован визит в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле должны пройти без предварительных условий.
Он подчеркнул, что в своём заявлении в ночь на 11 мая президент России Владимир Путин "чётко и недвусмысленно изложил нашу позицию по возобновлению прямых переговоров в Стамбуле без всяких предварительных условий".
Песков также заявил, что Россия "настроена на серьёзный поиск путей долгосрочного урегулирования по Украине", а "язык ультиматумов" для России неприемлем.
Незадолго до выступления Пескова перед журналистами европейские лидеры вновь призвали к прекращению огня до начала переговоров. В правительстве Германии сообщили, что если Москва не согласится на прекращение огня к концу дня, то Евросоюз будет готов внести новый пакет санкций против России.
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