Президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что он обдумывает возможность поехать в Стамбул в четверг, 15 мая, на переговоры России и Украины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian

"Я думал, может быть, прилететь. Я не знаю, где я буду в четверг. У меня так много встреч, но я действительно обдумывал возможность прилета (в Стамбул)", — приводит Reuters слова Трампа.

В ближайшие дни у президента США запланирован визит в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле должны пройти без предварительных условий.

Он подчеркнул, что в своём заявлении в ночь на 11 мая президент России Владимир Путин "чётко и недвусмысленно изложил нашу позицию по возобновлению прямых переговоров в Стамбуле без всяких предварительных условий".

Песков также заявил, что Россия "настроена на серьёзный поиск путей долгосрочного урегулирования по Украине", а "язык ультиматумов" для России неприемлем.