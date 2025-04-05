Президент США Дональд Трамп вновь отложил запрет на работу TikTok на территории страны, сообщает BaigeNews.kz со cсылкой на DW.

Согласно новому указу, платформа сможет продолжить работу в Штатах ещё на 75 дней — до завершения сделки по продаже американского подразделения китайской компании ByteDance.

Об этом Трамп написал в своей соцсети TruthSocial:

"Мы усердно работаем над сделкой по спасению TikTok. Прогресс — огромный, но соглашение требует доработки", — отметил глава Белого дома.

Сделка по продаже TikTok американскому инвестору должна была состояться до 5 апреля, но стороны не успели её закрыть в срок. Теперь платформа получила новую отсрочку.

Трамп также намекнул, что TikTok может стать частью более широкой торговой сделки между США и Китаем, касающейся взаимных импортных пошлин.

"Мы надеемся на сотрудничество с Китаем на основе доброй воли, хотя им явно не по душе наши зеркальные тарифы. Это доказывает, что тарифы — мощный инструмент и важны для национальной безопасности", — подчеркнул американский лидер.

За два дня до этого, 2 апреля, США ввели новые 34-процентные пошлины на китайские товары. В совокупности с ранее введёнными мерами, общий тариф теперь составляет 54%. В ответ Пекин также ввёл аналогичные пошлины на весь американский импорт, назвав действия США "типичным примером запугивания и односторонней практики".

Американские власти опасаются, что китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, может делиться персональными данными американцев с Пекином. Закон, обязывающий продать американское подразделение TikTok, был подписан ещё при администрации Джо Байдена.

Среди потенциальных покупателей TikTok называют Microsoft, Perplexity AI, а также компании, возглавляемые бизнесменами-миллиардерами Фрэнком Маккортом, Марком Андриссеном и Беном Хоровицем. Также обсуждается участие инвесткомпании Blackstone Group, гендиректор которой — сторонник Трампа.

Одним из главных претендентов на покупку считается Oracle — компания уже сотрудничает с TikTok и ранее проявляла интерес к платформе в первый срок президентства Трампа.