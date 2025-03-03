Дональд Трамп заявил, что является единственным президентом, который не отдал ни одного кусочка украинской земли России. В своей соцсети он также анонсировал "грандиозный вечер" 4 марта, передаёт BaigeNews.kz.

"Единственный президент, который не отдал ни кусочка земли Украины Путину, — это президент Дональд Дж. Трамп. Помните об этом, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а фальшивые новости с радостью публикуют всё, что они говорят! Завтрашний вечер будет грандиозным. Я расскажу всё как есть!" - написал он в своей социальной сети Truth Social.