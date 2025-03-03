Трамп анонсировал "грандиозный вечер" 4 марта
Сообщение он оставил в своей соцсети.
Сегодня, 20:02
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Сегодня, 20:02Сегодня, 20:02
52Фото: instagram.com/realdonaldtrump
Дональд Трамп заявил, что является единственным президентом, который не отдал ни одного кусочка украинской земли России. В своей соцсети он также анонсировал "грандиозный вечер" 4 марта, передаёт BaigeNews.kz.
"Единственный президент, который не отдал ни кусочка земли Украины Путину, — это президент Дональд Дж. Трамп. Помните об этом, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а фальшивые новости с радостью публикуют всё, что они говорят! Завтрашний вечер будет грандиозным. Я расскажу всё как есть!" - написал он в своей социальной сети Truth Social.
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