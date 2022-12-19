Трамадол в списке психотропных веществ - за него введут уголовную ответственность в Казахстане

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В МВД разработали проект постановления правительства по введению под государственный контроль еще 27 наименований наркотиков и прекурсоров, передает BaigeNews.kz. В этих списках находится более тысячи веществ, оборот которых контролируется государством.

Сейчас в него будут включены еще 14 наименований наркотиков и 13 наименований прекурсоров – веществ, используемых для их изготовления.

"В частности, в целях борьбы с так называемой "аптечной" наркоманией список психотропных веществ дополняется трамадолом - психотропным анальгетиком, который используется наркозависимыми для получения эффекта эйфории и в целом способствует формированию наркотической зависимости. Квалифицирующими размерами трамадола, с которых наступит уголовная ответственность, определены до 0,1 грамма - небольшой размер, до 10 грамм – крупный размер, от 10 грамм - особо крупный размер", - сообщили в пресс-службе МВД.

С введением в действие акта правительства, трамадол будет отпускаться только по рецепту и только в тех аптечных и лечебно-профилактических организациях, которые имеют лицензии на оборот наркотических средств и психотропных веществ. Проект постановления правительства размещен на интернет-портале "Открытые нормативные правовые акты".