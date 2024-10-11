Трамадол без рецепта продавали в аптеке в Актюбинской области

В городе Кандыагаш Актюбинской области полицейские выявили безрецептурную продажу лекарственных препаратов, розничная реализация которых без назначений врача строго запрещена. В аптеке изъяли 15 ампул и 6 таблеток трамадола, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полции области.

Как сообщили в ведомстве, проверку проводили в рамках ОПМ "Қарасора".

"По факту незаконного обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами проводятся следственные мероприятия", — говорится в сообщении.

Трамадол — синтетический опиат, который назначают онкобольным для купирования болевого синдрома. При неправильной дозировке препарат вызывает наркотическое опьянение и быстрое привыкание. Прием лекарства вызывает такие состояния как галлюцинации, панические атаки, депрессивные состояния или наоборот состояние эйфории. В итоге наркозависимый может перенести паралич, ампутацию конечностей, серьезные поражения центральной нервной системы и другие тяжкие последствия, отмечают специалисты.