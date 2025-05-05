В Жетісу продолжается работа по обеспечению безопасности дорожного движения и предотвращению нарушений в этой сфере, передаёт BaigeNews.kz. В рамках реализации принципа "Закон и Порядок" прокуратура Аксуского района выявила факт незаконной выдачи удостоверений на управление сельскохозяйственной техникой.

Как стало известно, должностное лицо Отдела сельского хозяйства Аксуского района нарушило требования Закона Республики Казахстан "О дорожном движении", незаконно выдав удостоверения тракториста-машиниста трем мужчинам, которые ранее были лишены права управления транспортными средствами постановлениями суда.

В результате проведенной проверки все три удостоверения были изъяты и аннулированы, а виновному должностному лицу объявлено о неполном служебном соответствии. Этот инцидент стал ярким примером того, как важно соблюдать законодательные нормы, чтобы сохранить доверие к государственным органам и обеспечивать безопасность на дорогах.

Органы прокуратуры призывают граждан быть внимательными и сообщать о возможных нарушениях для предотвращения подобных случаев в будущем.