Тракториста наказали за поджог сухой травы в области Абай
Сегодня, 21:37
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Сегодня, 21:37Сегодня, 21:37
132Фото: pxhere.com
Сухая трава на площади 10 гектаров сгорела в Жарминском районе области Абай. За это наказали тракториста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Пожарные ликвидировали огонь в кратчайшие сроки, а также выявили причину случившегося.
"Виновный 56-летний тракторист, который использовал тракторную технику в степных массивах без искрогасителя, привлечён к административной ответственности согласно статьи 589 КоАП РК", - сообщили в ведомстве.
Жертв и пострадавших нет.
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