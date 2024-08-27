Тракториста наказали за поджог сухой травы в области Абай

Сухая трава на площади 10 гектаров сгорела в Жарминском районе области Абай. За это наказали тракториста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Пожарные ликвидировали огонь в кратчайшие сроки, а также выявили причину случившегося.

"Виновный 56-летний тракторист, который использовал тракторную технику в степных массивах без искрогасителя, привлечён к административной ответственности согласно статьи 589 КоАП РК", - сообщили в ведомстве.

Жертв и пострадавших нет.