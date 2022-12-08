Трактор по цене Maybach: коррупционную сделку пресекли в ВКО

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Антикоррупционная служба предотвратила закуп трактора за 143 миллиона тенге в ВКО. Об этом на брифинге в СЦК рассказал руководитель Службы превенции агентства Саян Ахметжанов, передаёт BaigeNews.kz.

Спикер отметил, что на уровне Центрального аппарата Антикоррупционной службы проводятся комплексные анализы и мониторинги. Их основная задача – предупреждение искусственного завышения стоимости товаров уже на стадии планирования.

"Районный отдел культуры и развития языков в Жамбылской области на приобретение LED-экрана выделил 61,2 миллиона тенге. Хотя средняя стоимость LED-экрана - около 40 миллионов тенге. На основе совместной рекомендации сумма была скорректирована и направлена на другие социально значимые нужды. ТОО "Восточно-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция" МСХ РК планировало приобрести трактор на сумму 143 миллиона тенге. После рекомендации сумма в планах госзакупок снижена до 22 миллионов тенге, соответственно экономия составила порядка 120 миллионов тенге", - подчеркнул спикер.