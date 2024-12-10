Трагедию сумели предотвратить полицейские на юге Казахстана
Местной жительнице была оказана своевременная помощь.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Молодой девушке помогли полицейские в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Вечером местный житель сообщил в полицию, что неизвестная девушка прыгнула в канал Газалкент. Получив сообщение, участковые инспекторы прибыли на место происшествия всего за три минуты.
В тот момент они заметили молодого человека, который, услышав о происшествии, вошел в воду с намерением спасти девушку. К участникам этой спасательной операции относятся участковые инспекторы полиции Казыгуртского РОП: Сабит Алимбаев, Жалгасбек Агабеков и Абдыаким Абдирахим.
"Полицейские быстро вытащили молодого человека и предприняли все необходимые меры для спасения девушки. Совместными усилиями им удалось извлечь ее из воды канала, глубина которого превышала три метра, а ширина — семь метров. Спасенную увели в безопасное место. Принимая решение о дальнейших действиях, полицейские сделали искусственное дыхание, массировали конечности и оказали первую помощь. Не дожидаясь скорой помощи, они доставили ее в больницу на служебном автомобиле. В настоящее время здоровье молодой девушки стабильное", - рассказали в полиции.
По словам врачей, местной жительнице была оказана своевременная помощь, благодаря оперативности и профессионализму полицейских.
Напомним, дело о суициде в Кокшетау возобновили после вмешательства прокуратуры.