29 октября 2023 года – День общенационального траура в Республике Казахстан
  • 29 Октября, 09:17
  • BAIGENEWS
Стали известны имена первых погибших на шахте имени Костенко
Трагедия на шахте: Токаев подписал распоряжение об общенациональном трауре
Метель и гололёд: штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны
Шансов очень мало: глава МЧС об оставшихся под землёй горняках
Число погибших на шахте имени Костенко достигло 33
Какую помощь получат семьи погибших на шахте имени Костенко
Шахты "АрселорМиттал Темиртау" приостановили работы
Президент Казахстана встретился с родными погибших горняков
Взрыв прогремел на шахте в Караганде
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Трагедия я на шахте имени Костенко: обнаружены тела 35 горняков

Сегодня, 08:45
АВТОР
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скриншот с видео Акорды Сегодня, 08:45
Сегодня, 08:45
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Фото: скриншот с видео Акорды


В Карагандинской области продолжается спасательная операция на месте аварии в шахте имени Костенко. В МЧС поделились свежей информацией, передаёт BaigeNews.kz.
 
На данный момент обнаружены тела 35 человек, из них на поверхность подняты 29 погибших, продолжаются активные поиски 11 шахтёров. 

"В аварийно-спасательных работах задействованы 10 отделений горноспасателей Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб". Продолжается контроль газовой обстановки", — говорится в сообщении МЧС.

Напомним, по предварительным данным, на шахте произошёл взрыв газометана. Ранее сообщалось о 33 погибших и 13 оставшихся под землёй. По мнению главы МЧС, шансы найти их живыми всё ещё есть, но они невысоки. 20 шахтёров с места аварии были госпитализированы в больницу.

Также стали известны имена первых пяти погибших горняков: Виталий Мордасов, Александр Югай, Ербулат Адампаев, Владимир Петренко и Альберт Сайфутдияров.

Генпрокуратура начала расследование причин ЧП. Распоряжением президента 29 октября объявлен Днём общенационального траура.

На встрече c родными горняков Президент РК Касым-Жомарт Токаев  отметил, что семьям окажут всемерную помощь.

Глава государства провёл заседание оперативного штаба по ликвидации аварии, на котором министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала, какую помощь получат семьи погибших шахтёров.

Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление предприятия в госсобственность Казахстана. Новым руководителем предприятия назначен бывших заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин. Шахты "АрселорМиттал Темиртау" приостановили работы.

 

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