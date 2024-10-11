Трагедия в Житикаре: семье, где погибли пятеро детей, купят новое жильё

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов прокомментировал трагедию в Житикаре, где утром в результате пожара погибло пять детей. Он отметил, что в доме был установлен датчик угарного газа, который в августе проверяли спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на " Нашу газету".

В Житикаре глава региона провёл оперативное совещание.

"Мы сейчас проверяем — всё ли было сделано службами, которые должны были отработать и не допустить таких трагических событий. Во-первых, мы должны оснастить газоанализаторами семьи, которые стоят на учете. В 2019 году газоанализатор был там установлен. Он работал. Два раза в год и в обязательном порядке перед началом отопительного сезона специалистами ДЧС проводилась проверка этих датчиков. В августе этот дом был проверен и оборудование работало. Но вместе с тем, со слов мальчика, что-то вспыхнуло... Все обстаятельства выясняет комиссия. К сожалению, такая трагедия произошла. Приносим свои извинения", — сказал Кумар Аксакалов.

Он отметил, что семье будет организована помощь.

"Буквально сегодня или завтра будет приобретено жилье, со всей необходимой техникой. За 1-2 дня мы это сделем", — сообщил аким области.

По его словам, пострадавшая семья ранее стояла на учете как получатель адресной социальной помощи.

"К сожалению, муж находится в местах лишения свободы, мать подрабатывала в одном из магазинов города", — добавил Аксакалов.

Трагедия случилась 11 октября в 4:29 утра на территории частного подворья в городе Житикара Костанайской области. В жилом доме разгорелся пожар, после чего обрушилась крыша. В развалинах сгоревшего дома пожарные нашли тела пятерых детей: старшему из которых восемь лет, а младшему меньше года. Известно, что во время пожара взрослых дома не было. Мать с вечера ушла к знакомому, а отец в данный момент находится в местах лишения свободы. Старший ребёнок 2011 года рождения не пострадал.

Произошедшее расследует полиция, предварительная причина пожара – оставление печи без присмотра. Ход расследования уголовного дела взял на контроль генеральный прокурор Республики Казахстан.