Трагедия в Житикаре с пятью детьми: местные жители рассказали о семье

Сегодня около 4:30 утра в городе Житикара Костанайской области произошёл крупный пожар в частном доме. В итоге обрушилась крыша жилого строения. В доме на этот момент находилось шестеро несовершеннолетних детей, которые были без присмотра родителей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По данным ДЧС Костанайской области, пожарные прибыли на место пожара через семь минут после сообщения о возгорании. И оперативно приступили к тушению огня. Пожар был локализован и ликвидирован спустя полтора часа после возгорания. После разбора завалов в доме обнаружили тела пятерых детей, в возрасте от одного года до восьми лет. Всего в доме на момент пожара находилось шестеро детей. Не пострадал только старший из них –13-летний подросток.

"По предварительной информации, мать детей с вечера ушла к знакомому. Супруг находится в местах лишения свободы. В настоящее время причины произошедшего выясняются. Назначено пожарно-техническое исследование. Психологи филиала Центра медицины катастроф оказывают необходимую психологическую помощь родственникам", – сообщили в пресс-службе акимата Костанайской области.

Жители Житикары, с которыми нам удалось связаться, сообщают, что семья жила очень бедно на правом берегу реки, где преимущественно расположен частный сектор.

"Частный дом находился по улице Клубной, на которой в основном старые дома и живут неблагополучные семьи, – пояснил один из жителей. – Насколько нам известно, дети были от разных отцов. Женщина выпивала. Этой ночью была у знакомого, поэтому дети остались одни. Её нынешний муж находится в тюрьме".

Мы также поговорили с местным общественником Владимиром Ященко, который пояснил, что несколько лет назад супруги проходили по одному уголовному делу. Муж в качестве обвиняемого, жена – потерпевшей.

"Жили они бедно в доме с печным отоплением. Газовые трубы провели в том районе, но у них не было денег, чтобы подключиться к газовому отоплению. Я даже не знал, что у них столько детей. Мы все в шоке от этой трагедии", – сказал общественник.

Сгоревший дом до пожара. Фото предоставлено местными жителями

Жители Житикары недоумевают, куда смотрели органы соцзащиты, как дети учились в школе и была ли семья хоть на каком-то контроле? С учётом того, что отец отбывал наказание, а мать, судя по всему, толком не работала и выпивала, то дети этой большой семьи явно часто были без присмотра.

Мы попробовала взять комментарий в отделе занятости и социальных программ акимата Житикаринского района.

"Я не могу вам разглашать такую информацию и пока воздержусь от комментариев", – сообщила нам руководитель этого ведомства Кунслу Оспанова.

В школе, где учились дети, нам рассказали, что директора сейчас нет, а без него комментировать ничего не будут. В отделе образования Житикаринского района пояснили, что "все, кто могут дать комментарии, сейчас на месте трагедии", поэтому говорить некому.

В акимате Житикаринского района нам сообщили, что комментарий может дать только руководитель аппарата Дархан Бугетбаев, но его полдня не было на месте.

МЧС настоятельно призывает жителей не оставлять малолетних детей без присмотра взрослых. Генеральный прокурор взял расследование трагедии в Житикаре под свой контроль.

"Начато досудебное расследование, предварительная причина пожара – оставление печи без присмотра", – сообщает пресс-служба прокуратуры Костанайской области.

В ведомстве также добавили, что первый заместитель прокурора области Бекбосынов уже находится на месте пожара в Житикаре.

4 февраля 2019 года в районе Коктал-1 Астаны при пожаре тоже погибли пятеро детей. Семья жила во времянке. Мать работала на заводе по производству пластиковых карт, отец был монтажником на СТО. После трагедии стало известно, что, несмотря на очень маленький доход и отсутствие нормального жилья, семья не состояла на учёте как малоимущая. Женщина получала лишь небольшое пособие как многодетная мать.

Трагедия спровоцировала стихийный митинг в Астане, на который вышли около 50 многодетных семей. Они требовали повысить пособие и улучшить жилищные условия.

На тот момент многодетным семьям, имеющим четырёх и более несовершеннолетних детей, выплачивали специальное государственное пособие в размере 4,16 МРП – 10 504 тенге. В 2019 году в Казахстане 271 тысяча семей получала это пособие. После трагедии размер пособий пересмотрели.