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Трагедия в Новом Орлеане: Токаев выразил соболезнования Байдену

Сегодня, 16:35
АВТОР
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Акорда Сегодня, 16:35
Сегодня, 16:35
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту США Джозефу Байдену, передаёт BaigeNews.kz.

"Президент Казахстана с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате трагедии в Новом Орлеане. Касым-Жомарт Токаев в телеграмме на имя Президента США Джозефа Байдена решительно осудил этот чудовищный акт насилия. Глава нашего государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в сообщении Акорды.

В ночь с 31 декабря на 1 января автомобиль врезался в толпу прохожих в Новом Орлеане, а затем открыл стрельбу. Власти назвали трагедию терактом. По последним данным, погибло 15 человек, ещё 35 пострадали. Кроме того, на месте трагедии обнаружили предполагаемые взрывные устройства. 

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