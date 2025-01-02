Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту США Джозефу Байдену, передаёт BaigeNews.kz.

"Президент Казахстана с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате трагедии в Новом Орлеане. Касым-Жомарт Токаев в телеграмме на имя Президента США Джозефа Байдена решительно осудил этот чудовищный акт насилия. Глава нашего государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в сообщении Акорды.

В ночь с 31 декабря на 1 января автомобиль врезался в толпу прохожих в Новом Орлеане, а затем открыл стрельбу. Власти назвали трагедию терактом. По последним данным, погибло 15 человек, ещё 35 пострадали. Кроме того, на месте трагедии обнаружили предполагаемые взрывные устройства.