Трагедия в "Майкаинзолото": найден автобус, провалившийся в обвал

На месте обвала в районе горного отвода АО "Майкаинзолото" обнаружили автобус, в котором находлились работники предприятия, передает BaigeNews.kz.

Вчера вечером был обнаружен автобус спасателей. В связи с погодными условиями (дождь и ветер) и из-за сохраняющейся угрозы обвала работы ведутся с особой осторожностью.

"Сегодня с 05.00 часов утра поисковые работы были возобновлены. На данный момент удалось добраться до передней части автомобиля, на поверхности виднеются бампер и колесо. Тело четвертого спасателя 55-летнего водителя Айыпа Тлеубергенова пока не найдено", - сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области.

Поисковые работы продолжаются.

Напомним, 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото", вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с 4 пассажирами. 3 спасателя Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС и 1 водитель. По словам оператора, на шахте той ночью прозвучал хлопок, персонал экстренно эвакуировали. Поскольку было темно, люди не поняли, что звук был вызван обвалом. А в гигантскую воронку упали спасатели, которые приехали на предприятие по вызову. Тела двоих погибших обнаружили почти сразу в песке.

Тело третьего спасателя обнаружили только 19 июля. Позже его личность была установлена.