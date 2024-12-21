Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического происшествия на рождественской ярмарке в Магдебурге.

"Разделяя горечь невосполнимой утраты с дружественным народом Германии, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.

Напомним, уроженец Саудовской Аравии врезался на автомобиле в толпу посетителей новогодней ярмарки. По последним официальным данным, как минимум четыре человека погибли, около 200 пострадали. Нападавшим оказался врач-психиатр, который по лицензии работал в Германии.

На место трагедии прибыл канцлер Германии Олаф Шольц.