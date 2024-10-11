Трагедия в Костанайской области: прокуратура начала расследование пожара
Сегодня, 12:05
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Сегодня, 12:05Сегодня, 12:05
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Прокуратура начала расследование пожара в Житикаре, в котором погибли пятеро детей. Тушение пожара производилось силами ДЧС, АО "Костанайские минералы", спасательного отделения г.Житикара и ТОО "Семсер Өрт сөндруші". Всего задействовано 19 человек и 5 единиц техники.
Начато досудебное расследование, предварительная причина пожара – оставление печи без присмотра.
На месте происшествия находится первый заместитель прокурора области Бекбосынов Б.А.
Ход расследования уголовного дела взят на контроль генеральным прокурором Республики Казахстан.
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