Трагедия в Костанайской области: прокуратура начала расследование пожара

Прокуратура начала расследование пожара в Житикаре, в котором погибли пятеро детей. Тушение пожара производилось силами ДЧС, АО "Костанайские минералы", спасательного отделения г.Житикара и ТОО "Семсер Өрт сөндруші". Всего задействовано 19 человек и 5 единиц техники.



Начато досудебное расследование, предварительная причина пожара – оставление печи без присмотра.



На месте происшествия находится первый заместитель прокурора области Бекбосынов Б.А.



Ход расследования уголовного дела взят на контроль генеральным прокурором Республики Казахстан.