  • 11 Октября, 13:04
  • BAIGENEWS

Трагедия в Костанайской области: прокуратура начала расследование пожара

Сегодня, 12:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Трагедия в Костанайской области: прокуратура начала расследование пожара Сегодня, 12:05
Сегодня, 12:05
255

Прокуратура начала расследование пожара в Житикаре, в котором погибли пятеро детей. Тушение пожара производилось силами ДЧС, АО "Костанайские минералы", спасательного отделения г.Житикара и ТОО "Семсер Өрт сөндруші". Всего задействовано 19 человек и 5 единиц техники.

Начато досудебное расследование, предварительная причина пожара – оставление печи без присмотра.

На месте происшествия находится первый заместитель прокурора области Бекбосынов Б.А. 

Ход расследования уголовного дела взят на контроль генеральным прокурором Республики Казахстан.

Самое читаемое

Наверх