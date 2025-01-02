В Черногории мужчина устроил стрельбу по родственникам в кафе в Цетине, погибли как минимум 10 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал RTCG.

По информации управления полиции Черногории, трагедия случилась во второй половине дня 1 января. Мужчина с инициалами А. М. застрелил несколько человек и скрылся с огнестрельным оружием. Сначала по данным МВД, погибших было как минимум четверо, включая некоторых родственников стрелка. Позже количество погибших выросло до 10.

"Данное лицо было изолировано благодаря оперативным действиям сотрудников полиции. В тот момент, когда стало очевидно, что он находится в безвыходной ситуации, он предпринял попытку совершить самоубийство", — заявил глава МВД страны Данило Шаранович.

По его словам, подозреваемый в нападении умер от полученных травм по дороге в больницу.

Телеканал RTCG назвал имя стрелка — Цетинянин Ако Мартинович. Мужчину подозревают в убийстве по меньшей мере десяти человек в Цетине, в том числе двух детей.

"Что мы можем сказать до сих пор, так это то, что это лицо, Ако Мартинович, который подозревается в совершении этого преступления, лишило жизни по меньшей мере 10 человек, в том числе двух несовершеннолетних, семьи Вулетич, то есть детей господина Вулетича, который также пострадал, и в чьем заведении общественного питания было совершено это преступление”, - сказал Шаранович.

По словам министра, Мартинович также убил некоторых членов своей семьи, предположительно родителей.

Министр призвал граждан Цетинье не покидать свои дома, пока подозреваемый не будет арестован. Он также заявил, что на местах находится большое количество

Министр также сообщил, что четыре человека были тяжело ранены, двое из них прооперированы в КЦКГ и находятся в реанимации.