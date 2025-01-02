Прокурор высшей государственной прокуратуры в Подгорице Андрияна Настич сообщила подробности трагедии, которая произошла в кафе, где в результате стрельбы погибли люди, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на телеканал RTCG.

Правительство Черногории приняло решение объявить 2, 3 и 4 января днями траура.

По словам чиновницы, убийства были совершены в пяти локациях, а в шестой преступник покончил с собой. В итоге пострадали 12 человек, 13-й жертвой стал сам стрелок.

Как сообщила Настич, 1 января около 18:00 её проинформировали о том, что в Цетине неизвестный застрелил несколько человек. По прибытии на место происшествия был проведён осмотр шести локаций, после чего полицейские установили, что пострадали 12 человек, в том числе двое детей.

"На каждом месте происшествия был проведён осмотр и изъяты доказательства, которые будут рассмотрены. Подозреваемый совершил самоубийство, и это шестое место, где был проведён осмотр. В настоящее время ведётся следственно-оперативная работа, которая позволит установить, при каких обстоятельствах произошло это событие", — сказала Настич.

Как она сообщила, на первом месте, в кафе, пострадали четыре мужчины, на втором — тоже четыре, на третьем убиты двое детей. В четвёртом месте был убит один человек, и в пятом — ещё один. На шестом месте было совершено самоубийство.Напомним, что в результате этого трагического происшествия пострадали четыре человека, которые были госпитализированы в Клинический центр.

По версии источника RTCG, перед нападением местный житель Ацо Мартинович поссорился с одним из пострадавших.

"Потом Мартинович пошел домой за пистолетом, вернулся в кафе и убил и ранил несколько человек. После этого он направился дальше к району Хумци, где убил детей владельца кафе и одну женщину", - сообщает телеканал.

Местные власти уточняют, что Мартинович не является членом ни одного из черногорских мафиозных кланов, но "известен агрессивным поведением и ранее был задержан за незаконное хранение оружия".