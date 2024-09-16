Трагедия в Алматы: В жилых домах проверят доступ к чердакам и крышам

В Алматы расследуют гибель двух школьниц. Семиклассницы упали с крыши девятиэтажного дома. Предположительно, они сбежали с уроков и отправились в один из жилых комплексов в центре города. Очевидцы уверяют: 12-летние девочки находились под действием неизвестных веществ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Двор высотки, где произошла трагедия, находится в центре города. Как говорят соседи, предположительно, подростки находились под действием неизвестных веществ.

Двух девочек в школьной форме зафиксировали камеры наблюдения. Около 10 часов утра подростки в приподнятом настроении забежали в один из подъездов. А дальше случилось непоправимое: школьницы одновременно упали с крыши девятиэтажки.

"Лицом вниз одна лежала. Вторая – так. Я не знаю их. Говорят, с 25-й школы. Одна в колготочках черных была, в курточке. Вторая с рюкзаком была. Они, скорее всего, с чердака – на крышу. У нас всё время открыто. Крышка очень тяжелая. Нужно решётку туда сварить", - сказала местныя жительница Галина Васильева.

Очевидцы уверяют: девочки находились на крыше около получаса. Уже после трагедии жильцы обнаружили там неизвестные препараты.

"Снотворные какие-то лежат, ножи, обувь. Они подготовились. Причем, когда они падали, никто не кричал. Тупо глухой звук такой. Всё. Даже никто не кричал", - рассказал очевидец.

Администрация гимназии, где учились девочки, от комментариев отказалась.

"Когда закончится следствие, мы дадим полную информацию", - заявили в школе.

Управление образования ведет проверку в учебном заведении. В ведомстве создали специальную комиссию.

После гибели двух школьниц в Алматы проверят доступ на чердаки и крыши во всех жилых домах.

"Управлением развития коммунальной инфраструктуры Алматы направлено письмо всем органам управления многоквартирных жилых домов (КСК, ОСИ, ПТ) о закрытии доступа на крыши и чердаки. Также управлением совместно с акиматами районов уже начаты обходы в МЖД по проверке доступа на крыши (чердаки). По итогам обхода будет составлен акт обследования с подписями ответственных лиц от управляющих компаний, акиматов районов и управления", - сообщили в ведомстве.

В полиции возбудили уголовное дело. Правоохранители пытаются выяснить, был ли это суицид или все-таки несчастный случай.

Одна из погибших была дочерью известного эколога.