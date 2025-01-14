Стали известны подробности трагедии с захватом заложников в Актобе, передаёт BaigeNews.kz.

Изначально было лишь известно, что мужчина удерживал в частном доме заложников. В ходе спецоперации подозреваемый был задержан. Потерпевшими стали девушка, а также её родители, которые, к сожалению, скончались.

Подробности трагедии выяснил КТК. Как оказалось, около семи вечера 13 января в частном секторе 41-летний житель города проник в дом бывшей возлюбленной – 40-летней женщины. Она и её престарелые родители оказались в заложниках.

"По прибытии оперативных служб было установлено, что в заложниках находится женщина, которая ранее была знакома с подозреваемым. При этом злоумышленником какие-либо требования не выдвигались", – рассказал начальник департамента полиции Актюбинской области Абай Жусупов.

Три часа полиция вела переговоры с преступником, но он отказывался отпускать своих жертв. Как потом выяснится, в это время мужчина избил бывшую возлюбленную, а её родителей порезал ножом и затащил в погреб. Примерно в полночь силовики решили брать дом штурмом. К тому моменту пожилые супруги были уже без сознания. Женщина скончалась по дороге в больницу, мужчина – на операционном столе. Их дочь выжила.

"Женщина 1984 года рождения, минуя приёмный покой, была доставлена в реанимационное отделение с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ранения, ссадины, кровоподтёки лица, передней поверхности шеи, обеих кистей", – сообщил заместитель главного врача Актюбинской областной многопрофильной больницы Азамат Турушев.

Дом, в котором случилась трагедия, сейчас опечатан. Известно, что у единственной выжившей заложницы есть несовершеннолетний сын. Полиция пытается установить мотив преступника. По предварительным данным, он был трезв.