Трагедия в Актау: жуткие подробности о гибели человека сообщили очевидцы

Фото: astanatv.kz

Бетонный козырек обрушился в одной из многоэтажек в Актау. Погиб сотрудник КСК, ещё двое получили травмы. Очевидцы заявили, что приехавшие на вызов врачи не стали помогать человеку, сердце которого ещё билось, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Трагедия произошла во время демонтажа подъездного козырька. По словам очевидцев, три сантехника обслуживающего дом КСК поднялись на козырёк и с помощью перфоратора пытались его убрать. В результате конструкция дала трещину и обрушилась. Один из рабочих оказался зажат между обломками. Он скончался на месте.

Первыми на помощь подоспели прохожие. Около 20 человек своими силами поднимали куски бетона с ещё живого рабочего. Все ожидали приезда бригады скорой помощи. Но прибывшие медики помочь не смогли.

"Его достали. Он живой был. У него из внешних повреждений только нос железкой отрезало, край носа, но пульс был. Мы его достали и язык держали, он начал задыхаться. Просили: кислород дайте, ничего нет, током шибаните, ну как он называется… Дефибриллятор. Нет ничего. Ничего не было, и вот они все его бросили и пошли заниматься тем, у которого ноги. Ему шины накладывали, а этот так и лежал. Председатель ЖЭКа кричал, пожалуйста, ну хоть что-то сделайте, чтоб откачать его, потому что ну сердце билось еще, но...", - рассказала очевидица Валерия Фурсина.

Местные жители в погибшем и пострадавших узнали сантехников КСК. Почему именно они занимались демонтажом козырька, а не профессиональные рабочие, в кооперативе не пояснили.

"Они без касок, без ничего были. Тем более они - сантехники", - дополнила Фурсина.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Назначена экспертиза.

Ещё один пострадавший получил открытый перелом ноги. Его доставили в областную больницу. Третий работник отделался ушибами. В медпомощи не нуждался, говорят врачи.