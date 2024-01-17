Трагедия на шахте Костенко: арестованы девять должностных лиц

Генеральная прокуратура заявила о завершении расследования взрывов на шахте им. Костенко, в результате которого погибли 46 горняков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

За прошлый 2023 год специальными прокурорами завершены расследования ряд резонансных дел, по которым осуждены:

- экс-Министр обороны, начальники Департаментов полиции и КНБ г.Алматы, Алматинской, Жамбылской, Кызылодинской областей - за превышение власти в период январских событий;

- руководство "Экибастузской ТЭЦ" - за халатность, повлекшую аварию на тепловых сетях; - директор ТОО "Сатурн 2012" за допущение взрыва в оружейном магазине, унесшего жизни 4 человек.

Также ведется следствие в отношении должностных лиц Министерства экологии по пожарам в области Абай, "МАЭК-Казатомпром" по факту аварии на ТЭС-3 и "KEGOC", связанное со сбоем в единой энергосистеме.

Расследуются случаи отравления 14 детей-инвалидов в спецучреждении для особенных детей в г. Караганде и пожар в хостеле в Алматы, унесшего жизни 13 человек.

Завершается расследование взрывов на шахте им. Костенко, в результате которого погибли 46 горняков. Признаны подозреваемыми и арестованы 9 должностных лиц шахты.

Наряду с этим, преданы суду организаторы массовых беспорядков - лидер ОПГ Джумагельдиев, бывший начальник 5–го департамента КНБ Искаков, экс-депутат Алматинского маслихата Кудайбергенов, за бандитизм и участие в массовых беспорядках;

- Махатов (известный по громкому Хоргосскому уголовному делу как "агент Саныч");

- руководство "Метрополитена" за хищение 5 млрд тенге при закупе оборудования для строительства метро в г.Алматы;

- начальство Резервата "Семей Орманы" за лесной пожар в области Абай, в ходе тушения которого погибло 14 работников лесного хозяйства.