В группе компаний "Казахмыс" сообщили о несчастном случае на Восточно-Жезказганском руднике в области Улытау, передаёт BaigeNews.kz.

На шахте №57 во время разгрузки товарно-материальных ценностей 31-летний рабочий упал в проём площадки грузового ствола. В результате полученных травм мужчина скончался.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая.

Руководство "Казахмыс" заявило, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь, предусмотренные коллективным договором выплаты, включая расходы на погребение.