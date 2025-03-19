  • 19 Марта, 18:14
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Трагедия на шахте "Казахмыса": рабочий погиб при разгрузке

Об обстоятельствах трагедии сообщили в компании.

Сегодня, 17:15
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:15
Сегодня, 17:15
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Фото: baigenews.kz

В группе компаний "Казахмыс" сообщили о несчастном случае на Восточно-Жезказганском руднике в области Улытау, передаёт BaigeNews.kz.

На шахте №57 во время разгрузки товарно-материальных ценностей 31-летний рабочий упал в проём площадки грузового ствола. В результате полученных травм мужчина скончался.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая.

Руководство "Казахмыс" заявило, что семье  погибшего будет оказана вся необходимая помощь, предусмотренные коллективным договором выплаты, включая расходы на погребение.

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