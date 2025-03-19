Трагедия на шахте "Казахмыса": рабочий погиб при разгрузке
Об обстоятельствах трагедии сообщили в компании.
Сегодня, 17:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:15Сегодня, 17:15
133Фото: baigenews.kz
В группе компаний "Казахмыс" сообщили о несчастном случае на Восточно-Жезказганском руднике в области Улытау, передаёт BaigeNews.kz.
На шахте №57 во время разгрузки товарно-материальных ценностей 31-летний рабочий упал в проём площадки грузового ствола. В результате полученных травм мужчина скончался.
Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая.
Руководство "Казахмыс" заявило, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь, предусмотренные коллективным договором выплаты, включая расходы на погребение.
Самое читаемое
- Наурыз 2025: сколько дней будут отдыхать казахстанцы
- Мужчина платил матерям малолетних девочек за съёмки порнороликов в Карагандинской области
- Три девушки шантажировали мужчину изнасилованием в Жетысу
- Кремль опубликовал заявление по итогам беседы Путина с Трампом
- С 20 марта в Казахстане временно приостановят работу госуслуг