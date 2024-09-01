Трагедия на шахте "Иртышская" в ВКО: названы имена погибших

Для расследования несчастного случая на шахте "Иртышская" в ВКО, где погибли четыре человека, создана специальная комиссия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.

"Комиссию возглавил главный государственный инспектор труда Восточно-Казахстанской области Батырбек Кизатов, в её состав вошли представители территориальных департаментов Комитета промышленной безопасности МЧС РК и Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, работодателей и работников", — говорится в сообщении.

В ведомстве также назвали фамилии погибших. Двое из них – работники ТОО "Востокцветмет": проходчики Бакытов А.Б. 1984 года рождения и Кенесбаев А.Б. 1989 года рождения. Другие двое погибших – работники подрядной организации ТОО "Шахтстрой Инжиниринг", проходчики Жайргазин А.Т. 1978 года рождения и Кусаинов А.К. 1983 года рождения.

Ещё один работник ТОО "Востокцветмет", проходчик Камбаров А.К. госпитализирован в больницу.

Напомним, несчастный случай произошёл 31 августа в посёлке Алтайский Восточно-Казахстанской области, в шахте "Иртышская" рудника ТОО "Востокцветмет". При пересменке были обнаружены четыре тела работников с признаками отравления неизвестным веществом. По факту несчастного случая начато досудебное расследование, а на предприятии создана специальная комиссия по расследованию трагического случая.

Ранее стало известно, что в ночь с 31 августа на 1 сентября в Восточно-Казахстанской области произошла ещё одна трагедия. в Артемьевской шахте погиб рабочий подрядной организации. На мужчину обрушился закол — огромный кусок горной породы. Руководство группы KAZ Minerals выехало в регион для личного участия в расследовании несчастных случаев на шахтах.