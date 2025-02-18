Аким области Улытау Дастан Рыспеков выразил соболезнования семьям погибших на руднике Жомарт горняков, передаёт BaigeNews.kz.

В акимате сообщили, что семьям и близким работников окажут всю необходимую психологическую и социальную поддержку.

"Эта трагедия глубоко потрясла всех нас. Это тяжелое событие стало невосполнимой утратой для нескольких семей. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших шахтеров. Ваше горе – это общая боль для всех нас. Будут приняты все необходимые меры для оказания поддержки семьям погибших, которые потеряли своих близких в этот внезапный и трагический момент", – говорится в телеграмме соболезнования.

Напомним, ЧП случилось на шахто-проходческом тресте рудника Жомарт в области Улытау, принадлежащем ТОО "Корпорация Казахмыс". Обрушилась горная масса. В результате происшествия семь работников остались под завалом. МЧС организовал "горячую линию".

Ранее в компании "Казахмыс" заявили, что корпорация выплатит семьям погибших работников их 10-кратный средний годовой заработок, а также по два миллиона на организацию похорон.