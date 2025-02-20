В связи с трагедией на руднике "Жомарт" компания "Казахмыс" оперативно организовала поддержку для семей погибших работников, передаёт BaigeNews.kz.

"Был создан внутренний штаб, координирующий все необходимые мероприятия, включая выплаты компенсаций, транспортировку тел, помощь с кредитными обязательствами и трудоустройством членов семей. Руководство компании посетило семьи погибших, выразив соболезнования. Также компания взяла на себя расходы по транспортировке тел в различные регионы Казахстана. По просьбе родных тела трех горняков доставлены в Туркестанскую и Карагандинскую области, остальные в Жезказган и Сатпаев. В ближайшее время будут организованы встречи с семьями для обсуждения вопросов трудоустройства и улучшения жилищных условий", - говорится в сообщении.

Выплаты по договорам страхования



Отмечается, что вопрос безопасности работников на производстве, защита их жизни и здоровья всегда был и остается наивысшим приоритетом для ТОО "Корпорация Казахмыс".



Корпорация Казахмыс застраховала своих работников в компании по страхованию жизни "KM Life" как по обязательному страхованию, так и по добровольному страхованию работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей.

"Это решение изначально было принято в целях обеспечения полноценной финансовой защиты своих работников и их семей от последствий подобных случаев. Страховая компания "KM Life" гарантирует своевременное выполнение всех своих обязательств в полном объеме по договорам обязательного и добровольного страхования", - уточнили в компании.

Учитывая, что у каждого погибшего шахтера имелись дети на иждивении, их семьям от страховой компании "KM Life" обещали назначить страховые выплаты по случаю потери кормильца. Размер страховой выплаты зависит от количества иждивенцев погибшего кормильца и величины среднемесячной заработной платы. Данные выплаты будут оплачиваться ежемесячно до достижения детьми 18 лет, а в случае их обучения в высших учебных заведениях в очном отделении до 23 лет. Также выплаты будут назначены неработающим матерям, осуществляющим уход за детьми в возрасте до 14 лет.

Размеры страховых выплат, выплачиваемые иждивенцам погибшего кормильца, ежегодно увеличиваются пропорционально среднему значению прогнозируемого уровня инфляции.

Кроме того, семьи погибших шахтеров имеют право на единовременную выплату на погребение от страховой компании в размере 100 МРП.

Обязательства в рамках Коллективного договора



Вместе с тем, согласно коллективному договору, семьям погибших были перечислены единовременные выплаты в размере 550 МРП или 2,2 млн тенге на погребение. В дальнейшем им будут выплачены 10-кратные годовые оклады, сумма которых составит от 84 до 141 млн тенге.

Также предусмотрены ежемесячные выплаты по потере кормильца, оплата обучения детей и иные виды помощи по обращению членов семьи.

Вместе с тем, ведется оценка задолженности погибших шахтеров перед банками. Направлены письма в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК на уточнение всех долговых обязательств погибших и их близких родственников. На текущий момент выявлены кредиты и ипотеки на общую сумму 47,5 млн тенге в Bank RBK, Kaspi и Halyk Bank. Ведется работа по их погашению.

Расследование причин происшествия

В Казахмысе отметили, что первоначальной версией было – обрушение. Но после спуска аварийно-спасательных бригад выяснено, что обрушений нет.

"Работа рудника приостановлена на время расследования. Ведется анализ причин инцидента, связанного с выбросом природного газа. Компания активно сотрудничает с Правительственной комиссией и следственными органами и намерена внести корректировки в свои стандарты безопасности. За последние три года "Казахмыс" инвестировал более 87 млрд тенге в охрану труда, а на 2025 год запланировано финансирование в размере 38 млрд тенге. Компания подчеркивает, что безопасность работников остается ее приоритетом", - заключили в компании.

Напомним, ЧП случилось на шахто-проходческом тресте рудника Жомарт в области Улытау, принадлежащем ТОО "Корпорация Казахмыс". Произошло обрушение горной массы. Шахтеры остались под завалом. МЧС организовал "горячую линию".

Тела всех семерых работников подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Заведено уголовное дело. Следствие ведется по части третьей статьи 277 УК РК - "нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

В компании "Казахмыс" заявили, что корпорация выплатит семьям погибших работников их 10-кратный средний годовой заработок, а также по два миллиона на организацию похорон. Психологическую и социальную поддержку родным и близким погибших обещали и в акимате области Улытау.

Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров. Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству провести тщательное расследование причин чрезвычайного происшествия. Профильным ведомствам и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Ранее был обнародован список погибших горняков на руднике "Жомарт". "Казахмыс" опубликовал их фотографии.

Правительственная комиссия приступила к изучению причин обрушения шахты. Комиссию возглавил Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев.

19 февраля заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на заседании правительства назвал предварительную причину обрушения на руднике "Жомарт". А мажилис потребовал создать отдельный госорган по промышленной безопасности.