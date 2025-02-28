Корпорация "Казахмыс" продолжает оказывать поддержку семьям погибших шахтеров в рамках исполнения обязательств по Коллективному договору между компанией и профсоюзными организациями, передаёт BaigeNews.kz.



Финансовая помощь

Как сообщается, всем семьям уже выплачено пособие в размере 10-кратного годового заработка. Ранее было выделено 550 МРП для организации похорон. Страховая компания АО "КСЖ "KM Life" выплатила каждой семье 100 МРП.



Дополнительные меры поддержки

Компания также рассматривает дальнейшие формы помощи, включая:

Улучшение жилищных условий семей

Оплату образования детей погибших на производстве

Трудоустройство родственников

Погашение кредитов и другие меры социальной поддержки.

Поминальные мероприятия

27 февраля на всех производственных площадках и предприятиях ТОО "Корпорация Казахмыс" прошли поминальные обеды в память о погибших шахтерах.

Напомним, ЧП случилось 17 февраля на шахто-проходческом тресте рудника Жомарт в области Улытау, принадлежащем ТОО "Корпорация Казахмыс". Произошло обрушение горной массы. Шахтеры остались под завалом. МЧС организовал "горячую линию".

Тела всех семерых работников подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Заведено уголовное дело. Следствие ведется по части третьей статьи 277 УК РК - "нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров. Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству провести тщательное расследование причин чрезвычайного происшествия. Профильным ведомствам и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Ранее был обнародован список погибших горняков на руднике "Жомарт". "Казахмыс" опубликовал их фотографии.

Правительственная комиссия приступила к изучению причин обрушения шахты. Комиссию возглавил Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев.

19 февраля заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на заседании правительства назвал предварительную причину обрушения на руднике "Жомарт". А мажилис потребовал создать отдельный госорган по промышленной безопасности.