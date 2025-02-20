  • 20 Февраля, 20:09
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Трагедия на руднике "Казахмыс": Президент поручил провести ревизии и модернизировать объекты

Токаев считает, что компании недостаточно инвестируют в проекты, направленные на обеспечение безопасных условий труда.

Сегодня, 18:44
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 18:44
Сегодня, 18:44
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Фото: akorda.kz

В связи с трагическим происшествием на руднике корпорации "Казахмыс" в области Улытау Глава государства обратил внимание на недопустимое положение дел в сфере безопасности труда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Имеют место случаи грубого нарушения установленных требований, объекты слабо оснащены системами промышленной безопасности.

Компании недостаточно инвестируют в проекты, направленные на обеспечение безопасных условий труда. Все это приводит к техногенным авариям, гибели и травмам работников.

Президент поручил Правительству принять следующие меры по обеспечению безопасности граждан, задействованных на опасных производствах:

1. Провести ревизию объектов на предмет их соответствия нормам промышленной безопасности;

2. Выработать и внедрить современные системы безопасности на указанных объектах, включая газосигнализационные средства, сейсмодатчики, системы позиционирования и др.;

3. Обеспечить цифровизацию на объектах в части внедрения автоматизированных систем прогнозирования и оповещения;

4. По итогам ревизии предусмотреть увеличение инвестиций в современные системы промышленной безопасности путем корректировки рабочих программ недропользователей;

5. Ужесточить механизмы надзора и контроля в сфере промышленной безопасности.
 
Данные поручения Главы государства поставлены на особый контроль в администрации президента.

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