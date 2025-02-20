В связи с трагическим происшествием на руднике корпорации "Казахмыс" в области Улытау Глава государства обратил внимание на недопустимое положение дел в сфере безопасности труда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Имеют место случаи грубого нарушения установленных требований, объекты слабо оснащены системами промышленной безопасности.

Компании недостаточно инвестируют в проекты, направленные на обеспечение безопасных условий труда. Все это приводит к техногенным авариям, гибели и травмам работников.

Президент поручил Правительству принять следующие меры по обеспечению безопасности граждан, задействованных на опасных производствах:

1. Провести ревизию объектов на предмет их соответствия нормам промышленной безопасности;

2. Выработать и внедрить современные системы безопасности на указанных объектах, включая газосигнализационные средства, сейсмодатчики, системы позиционирования и др.;

3. Обеспечить цифровизацию на объектах в части внедрения автоматизированных систем прогнозирования и оповещения;

4. По итогам ревизии предусмотреть увеличение инвестиций в современные системы промышленной безопасности путем корректировки рабочих программ недропользователей;

5. Ужесточить механизмы надзора и контроля в сфере промышленной безопасности.



Данные поручения Главы государства поставлены на особый контроль в администрации президента.