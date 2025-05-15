Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов экстренно прибыл в Курчумский район, где накануне произошла трагедия. В селе Улкен Нарын при проведении аварийно-восстановительных и земляных работ на месте порыва водопровода обрушился грунт, в результате чего погибли двое сотрудников коммунального предприятия "Нарын КомХоз Сервис", передаёт BaigeNews.kz.

Жертвами происшествия стали:

Ержан Айтпаев, 1983 года рождения, сварщик;

Сергей Кастерин, 1970 года рождения, слесарь.

На месте ЧП аким области провел совещание с членами специальной комиссии и сделал акцент на необходимости пересмотра действующих стандартов по промышленной и трудовой безопасности:

"В мирное время недопустимо терять человеческие жизни из-за нарушений на производстве. Жизнь и здоровье людей должны быть приоритетом. От имени акимата выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Мы окажем всестороннюю помощь и поддержку", — заявил Нурымбет Сактаганов.

Глава региона также провел личную встречу с семьями погибших, заверив, что никто из них не останется без внимания. Родственникам будет оказана материальная помощь.

Как сообщил председатель комиссии по расследованию, главный инспектор труда ВКО Бакытбек Кизатов, в ближайшие 10 дней будет проведено полное расследование инцидента. При необходимости срок проверки будет продлен до 30 дней. По итогам материалы передадут в правоохранительные органы.

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