В Казахстане за последние пять лет удалось снизить уровень производственного травматизма: количество пострадавших уменьшилось на 6,3%, а число погибших - на 2,9%, передаёт BaigeNews.kz. Эти результаты стали возможными благодаря комплексу мер, направленных на улучшение охраны труда и внедрение новых технологий в производственные процессы. В частности, 3262 предприятия страны уже внедрили стандарты безопасности, а 605 организаций присоединились к концепции "Vision Zero", направленной на достижение нулевого травматизма.

Однако несмотря на положительные изменения, мировая статистика остается тревожной. По данным Международной организации труда, ежегодно регистрируется около 270 млн несчастных случаев и 160 млн профессиональных заболеваний, которые уносят жизни более 2 млн человек. В Казахстане также не обошлось без трагедий: ежегодно на предприятиях происходит более 1400 несчастных случаев, из которых около 200 заканчиваются смертельным исходом. Наибольшие риски остаются в горно-металлургической и строительной отраслях.

Ситуация требует постоянного внимания и совершенствования механизмов социальной защиты работников. С 1 января 2024 года в Казахстане была внедрена специальная социальная выплата для работников, трудящихся в опасных условиях, а также усилены меры профилактики и контроля. В 2024 году было направлено более 1000 материалов о несчастных случаях в правоохранительные органы, возбуждено 215 уголовных дел.

Одной из значимых инициатив является внедрение цифровых карт предприятий и трудовых рисков, которые позволяют в реальном времени отслеживать угрозы безопасности на рабочих местах и принимать меры для их устранения. Министерство труда и социальной защиты населения продолжает активно работать над улучшением условий труда в стране и укреплением системы контроля.

Ранее мы сообщали, что 40 казахстанцев погибли из-за несчастных случаев на производстве с начала 2025 года.