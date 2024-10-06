Традиционная певица Алма Аманжолова приняла участие в голосовании

Традиционная певица Алма Аманжолова приняла участие в референдуме по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций города Алматы. Артистка прибыла в избирательный участок №649, расположенном в общеобразовательной школе №157.

"Мы не должны стоять в стороне в такой важный день. Я пришла сюда со своей семьей, чтобы проголосовать", - говорит певица.

Напомним, сегодня проходит республиканский референдум по всей стране. Алматинцы могут прийти на голосование в свои избирательные участки по месту жительства до 20.00.

Свои голоса на референдуме отдали Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Нурсултан Назарбаев и премьер-министр Олжас Бектенов.

Также аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой приняли участие в голосовании с утра, прибыв на избирательный участок №388 в школе-лицее №48. Алматинцы могут посетить избирательные участки по месту жительства и отдать свой голос до 20.00.

К слову, самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны). Что к этому часу происходит на избирательных участках в разных регионах страны, смотрите здесь.