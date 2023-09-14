Товары на миллиарды долларов готов поставить Казахстан в страны Центральной Азии

В Душанбе прошёл Экономический форум стран Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство национальной экономики РК.

В ходе панельной сессии Экономического форума стран Центральной Азии министр национальной экономики РК Алибек Куантыров отметил важность мероприятия. Форум призван укреплять торгово-экономическое сотрудничество центральноазиатских стран.

"Геополитические потрясения и пандемия изменили условия развития мировой экономики, запустив процессы необратимых структурных изменений, и продемонстрировали актуальность цифровизации экономики и рост объемов электронной торговли. Нарушены цепочки поставок. К тому же, страны ЦА не имеют выхода к морю. Поэтому важно сформировать эффективную сеть региональных цепочек поставок. Учитывая географическое положение, нам следует объединить усилия для диверсификации экономик и расширения взаимных торгово-экономических и инвестиционных связей", - подчеркнул министр.

По его словам, несмотря на сложности, в регионе наблюдается положительная тенденция роста.

В 2022 году товарооборот Казахстана со странами ЦА составил восемь милиардов долларов, что на 25% больше показателя 2021 года.

"Центральноазиатские страны имеют большой экономический потенциал. Необходимо продолжить работу по расширению номенклатуры товаров и повышению качества взаимной торговли. Казахстан может увеличить поставки в регион готовой и обработанной продукции на миллиарды долларов по 300 видам товаров в различных отраслях", - сказал Куантыров.

Как подчеркнул глава МНЭ, в рейтинге цифровой конкурентоспособности IMD в прошлом году Казахстан занял 36 место, опередив Словению, Португалию, Италию, Польшу и Турцию.