Товары на миллиарды долларов готов поставить Казахстан в страны Центральной Азии
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В Душанбе прошёл Экономический форум стран Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство национальной экономики РК.
В ходе панельной сессии Экономического форума стран Центральной Азии министр национальной экономики РК Алибек Куантыров отметил важность мероприятия. Форум призван укреплять торгово-экономическое сотрудничество центральноазиатских стран.
"Геополитические потрясения и пандемия изменили условия развития мировой экономики, запустив процессы необратимых структурных изменений, и продемонстрировали актуальность цифровизации экономики и рост объемов электронной торговли. Нарушены цепочки поставок. К тому же, страны ЦА не имеют выхода к морю. Поэтому важно сформировать эффективную сеть региональных цепочек поставок. Учитывая географическое положение, нам следует объединить усилия для диверсификации экономик и расширения взаимных торгово-экономических и инвестиционных связей", - подчеркнул министр.
По его словам, несмотря на сложности, в регионе наблюдается положительная тенденция роста.
В 2022 году товарооборот Казахстана со странами ЦА составил восемь милиардов долларов, что на 25% больше показателя 2021 года.
"Центральноазиатские страны имеют большой экономический потенциал. Необходимо продолжить работу по расширению номенклатуры товаров и повышению качества взаимной торговли. Казахстан может увеличить поставки в регион готовой и обработанной продукции на миллиарды долларов по 300 видам товаров в различных отраслях", - сказал Куантыров.
Как подчеркнул глава МНЭ, в рейтинге цифровой конкурентоспособности IMD в прошлом году Казахстан занял 36 место, опередив Словению, Португалию, Италию, Польшу и Турцию.
"Центральная Азия – это регион с огромным, пока еще нереализованным потенциалом. Благодаря усилиям наших правительств под руководством глав государств, нам удалось сохранить социально-экономическую стабильность, а также создать прочную основу для качественного развития экономик стран региона", - заключил министр.