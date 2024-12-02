  • 2 Декабря, 10:36
  • BAIGENEWS

Товары на 3,5 млрд тенге задержали пограничники Казахстана

Кроме того, пресечено более 60 попыток провоза оружия и боеприпасов через границу.

Сегодня, 09:29
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КНБ РК Сегодня, 09:29
Сегодня, 09:29
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Фото: КНБ РК

В Комитете национальной безопасности РК (КНБ) рассказали об итогах работы Пограничной службы зя ноябрь этого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.

В рамках обеспечения защиты и охраны госграницы Погранслужбой в течение ноября во взаимодействии с компетентными органами было задержано 5 785 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе:

  • за нарушение границы – 17 иностранных граждан;
  • за попытку нарушения границы – 19 иностранных граждан.

Предотвращено 1 313 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе:

  • наркотических средств – 26 фактов;
  • оружия, боеприпасов – 62 факта (30 ед. охолощенного, 1 ед. огнестрельного, 1 ед. пневматического, 43 шт. холодного оружия, 136 шт. боеприпасов, 18 шт. электрошокеров);
  • религиозной литературы – 35 фактов (1 215 экз.);
  • ГСМ – 414 фактов (более 55 000 литров) на общую сумму свыше 50 млн тенге;
  • товаров народного потребления – 644 факта на общую сумму более 3,5 млрд тенге;
  • валюты – 132 факта на общую сумму свыше 3 млрд тенге.

Пресечено семь фактов браконьерства в акватории Каспия, а также изъято:

  • плавательных средств – 1 ед.;
  • орудий браконьерского лова – 44,3 км сетей;
  • рыб осетровых видов – 206 шт. (1 633 кг);
  • рыб частиковых видов – 46 шт. (30 кг);
  • тюленей – 28 шт.

Сумма предотвращенного ущерба от браконьеров составила около 620 млн тенге.

"Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности", - проинформировали в КНБ.

Ранее сообщалось, что партию сигарет под видом стройматериалов пытались ввезти в Казахстан.

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