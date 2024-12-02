Товары на 3,5 млрд тенге задержали пограничники Казахстана

В Комитете национальной безопасности РК (КНБ) рассказали об итогах работы Пограничной службы зя ноябрь этого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.

В рамках обеспечения защиты и охраны госграницы Погранслужбой в течение ноября во взаимодействии с компетентными органами было задержано 5 785 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе:

за нарушение границы – 17 иностранных граждан;

за попытку нарушения границы – 19 иностранных граждан.

Предотвращено 1 313 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе:

наркотических средств – 26 фактов;

оружия, боеприпасов – 62 факта (30 ед. охолощенного, 1 ед. огнестрельного, 1 ед. пневматического, 43 шт. холодного оружия, 136 шт. боеприпасов, 18 шт. электрошокеров);

религиозной литературы – 35 фактов (1 215 экз.);

ГСМ – 414 фактов (более 55 000 литров) на общую сумму свыше 50 млн тенге;

товаров народного потребления – 644 факта на общую сумму более 3,5 млрд тенге;

валюты – 132 факта на общую сумму свыше 3 млрд тенге.

Пресечено семь фактов браконьерства в акватории Каспия, а также изъято:

плавательных средств – 1 ед.;

орудий браконьерского лова – 44,3 км сетей;

рыб осетровых видов – 206 шт. (1 633 кг);

рыб частиковых видов – 46 шт. (30 кг);

тюленей – 28 шт.

Сумма предотвращенного ущерба от браконьеров составила около 620 млн тенге.

"Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности", - проинформировали в КНБ.

Ранее сообщалось, что партию сигарет под видом стройматериалов пытались ввезти в Казахстан.