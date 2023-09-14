Товарооборот между центральноазиатскими странами составил 10,6 миллиарда долларов

Началось выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Уверен, сегодняшний саммит станет действительно знаковым и определит дальнейшую динамику нашего многопланового сотрудничества", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он сказал, что отрадно, что формат консультативных встреч оказался не просто жизнеспособным, а превратился в реально действенную площадку с огромными перспективами. Этому способствует активный и доверительный политический диалог, который позволяет в конструктивном ключе решать буквально любые вопросы.

"Последовательно расширяется взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. Активизировались контакты между бизнесом, растёт количество совместных предприятий. Крупные региональные проекты приносят не только ощутимую взаимную пользу, но и меняют всю конфигурацию экономики Центральной Азии", - заявил президент Казахстана.

Он отметил, что за последние пять лет внутрирегиональный товарооборот вырос на более чем 80%, составив 10,6 миллиарда долларов.