Товарооборот между центральноазиатскими странами составил 10,6 миллиарда долларов
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Началось выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Уверен, сегодняшний саммит станет действительно знаковым и определит дальнейшую динамику нашего многопланового сотрудничества", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он сказал, что отрадно, что формат консультативных встреч оказался не просто жизнеспособным, а превратился в реально действенную площадку с огромными перспективами. Этому способствует активный и доверительный политический диалог, который позволяет в конструктивном ключе решать буквально любые вопросы.
"Последовательно расширяется взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. Активизировались контакты между бизнесом, растёт количество совместных предприятий. Крупные региональные проекты приносят не только ощутимую взаимную пользу, но и меняют всю конфигурацию экономики Центральной Азии", - заявил президент Казахстана.
Он отметил, что за последние пять лет внутрирегиональный товарооборот вырос на более чем 80%, составив 10,6 миллиарда долларов.
"Убежден, что это не предел. У наших стран имеется огромный потенциал для дальнейшего развития торговли", - сказал Касым-Жомарт Токаев.