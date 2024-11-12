Товарооборот между Казахстаном и Японией составил более 2 млрд долларов

В Мажилисе состоялась встреча Председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Айгүл Құспан и депутата Айтуара Кошмамбетова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Казахстане Джуном Ямада по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нижней палаты казахстанского Парламента.

"Депутаты поблагодарили дипломата за вклад в укрепление двусторонних отношений, отметив рост товарооборота между странами, который превысил 2 млрд долларов, и сотрудничество в экологии, энергетике, сельском хозяйстве и гуманитарной сфере", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК

Казахстанская сторона выразила признательность за проекты в рамках программы "Корни травы" для улучшения водоснабжения, медицинской инфраструктуры и ремонта образовательных учреждений.

"При обсуждении межпарламентского взаимодействия Айгүл Құспан подчеркнула важную роль Парламентской лиги дружбы с Казахстаном, которая более 30 лет действует в Японии. Посол поделился впечатлениями о работе в нашей стране, отметив, что для него было честью наблюдать за развитием Казахстана, и выразил поддержку политическому курсу Президента Республики", - отметили в Мажилисе.

Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК

Стороны обсудили также перспективы дальнейшего экономического сотрудничества, включая запуск прямого рейса Алматы-Токио, который, по словам посла, откроет новые возможности для социальных инициатив японских компаний в Казахстане.

Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК