Товарооборот между Казахстаном и Японией составил более 2 млрд долларов
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В Мажилисе состоялась встреча Председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Айгүл Құспан и депутата Айтуара Кошмамбетова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Казахстане Джуном Ямада по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нижней палаты казахстанского Парламента.
"Депутаты поблагодарили дипломата за вклад в укрепление двусторонних отношений, отметив рост товарооборота между странами, который превысил 2 млрд долларов, и сотрудничество в экологии, энергетике, сельском хозяйстве и гуманитарной сфере", - говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК
Казахстанская сторона выразила признательность за проекты в рамках программы "Корни травы" для улучшения водоснабжения, медицинской инфраструктуры и ремонта образовательных учреждений.
"При обсуждении межпарламентского взаимодействия Айгүл Құспан подчеркнула важную роль Парламентской лиги дружбы с Казахстаном, которая более 30 лет действует в Японии.
Посол поделился впечатлениями о работе в нашей стране, отметив, что для него было честью наблюдать за развитием Казахстана, и выразил поддержку политическому курсу Президента Республики", - отметили в Мажилисе.
Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК
Стороны обсудили также перспективы дальнейшего экономического сотрудничества, включая запуск прямого рейса Алматы-Токио, который, по словам посла, откроет новые возможности для социальных инициатив японских компаний в Казахстане.
Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК
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