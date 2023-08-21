Товарооборот между Казахстаном и Вьетнамом достигнет 1 млрд долларов до конца года - Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе официального визита во Вьетнам провел переговоры с Президентом Во Ван Тхыонгом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главы двух государств обсудили перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, агропромышленной и культурно-гуманитарной сферах.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Во Ван Тхыонга за гостеприимство и отметил, что придает визиту важное значение.

"Это мой первый визит в Вашу прекрасную страну в качестве Президента Казахстана. Я уделяю первостепенное значение данному визиту. В Казахстане, я должен отметить, относятся с большим уважением к Вашему государству и Вашему народу. Экономические успехи Вьетнама являются серьезной основой дальнейшего сотрудничества между нашими государствами. Мы уделяем очень большое внимание экономическому и политическому взаимодействию между нашими странами и должным образом оцениваем огромный экономический потенциал Вьетнама, авторитет страны на международной арене", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана сообщил, что по итогам прошлого года взаимная торговля превысила отметку в полмиллиарда долларов, за первые шесть месяцев 2023 года уже достигла 600 млн долларов.

"До конца года планируется доведение этой важной цифры до 1 млрд долларов. Глава государства выразил уверенность, что сегодняшние переговоры откроют новый этап развития двустороннего взаимодействия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам.

Глава государства в рамках официального визита во Вьетнам возложил цветы к монументу национальным героям, а также почтил память национального лидера этой страны Хо Ши Мина.