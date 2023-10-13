Товарооборот между Казахстаном и ОАЭ может вырасти до 1 млрд долларов

Ключевые вопросы межгосударственного сотрудничества обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и министр по делам кабинета министров ОАЭ Мохаммед Аль-Гаргауи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Глава правительства подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты являются одним из основных торгово-экономических партнёров Казахстана в регионе Персидского залива.

По итогам прошлого года товарооборот между странами составил 633 млн долларов. При этом в ближайшей перспективе есть возможность довести этот показатель до 1 млрд долларов за счёт расширения номенклатуры взаимной торговли.

Как отметил Алихан Смаилов, инвестиционное взаимодействие также подкрепляется новыми проектами. В частности, наблюдается последовательный рост притока эмиратских инвестиций в Казахстан: за прошлый год – на 27% до порядка 420 млн долларов.

"В первом полугодии данный показатель вырос более чем в 3 раза и уже превысил 400 млн долларов. Мы открыты к дальнейшему сотрудничеству по всем приоритетным направлениям и готовы оказать всестороннюю поддержку эмиратским инвесторам в реализации их инициатив", — сказал Смаилов.

Он также добавил, что сегодня между РК и ОАЭ активно развивается взаимодействие в сфере государственного управления. В феврале на полях Всемирного правительственного саммита в городе Дубай был подписан соответствующий Меморандум.

"Мы высоко ценим эту возможность обмена опытом и заинтересованы в изучении лучших практик Эмиратов по повышению эффективности государственной системы", — отметил Смаилов.

В свою очередь Мохаммед Аль-Гаргауи подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты придают большое значение развитию отношений с Казахстаном.