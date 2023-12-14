Товарооборот между Казахстаном и ЕС превысил 34 млрд долларов

В Астане под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось 13-е заседание диалоговой платформы "Казахстан-Евросоюз", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Мероприятие прошло с участием первых руководителей центральных госорганов, представителей дипломатического корпуса и бизнеса.

На заседании подробно обсуждены вопросы совершенствования налоговой и таможенной систем республики, развития фармацевтической промышленности, геологоразведки и аграрной индустрии, лицензирования, кредитования и поддержки бизнеса, снижения нагрузки при проведении экспортно-импортных операций, а также ряд других.

В своем выступлении премьер-министр отметил, что на сегодняшний день Европейский союз является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана. Общий объем европейских инвестиций превысил 175 миллиардов долларов. В частности, за шесть месяцев странами ЕС в экономику РК вложены 5,2 миллиарда долларов.

"Во внешней торговле Казахстана доля ЕС составляет около 30%. За 10 месяцев наш товарооборот превысил 34 миллиарда долларов. Эти показатели отражают наш последовательный курс на наращивание торгово-экономического сотрудничества", — сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что сегодня в различных отраслях экономики РК успешно работает более трех тысяч европейских компаний, среди которых такие крупнейшие транснациональные корпорации, как Shell, Eni, Air Liquide, Alstom и Claas.

"Этот год был весьма плодотворным в развитии инвестиционного взаимодействия. Наш совместный пул пополняется новыми крупными проектами. Яркими примерами являются реализация проекта по производству зеленого водорода компанией Svevind, заключение соглашения с Total о строительстве ветропарка мощностью 1 ГВт, планы компании Knauf открыть четвёртый завод по производству гипсокартона, а также запуск крупноузловой сборки транспортных средств компанией Scania", — озвучил глава Правительства.

По его словам, тенденция расширения присутствия европейских компаний в Казахстане является прямым подтверждением повышения инвестиционной привлекательности республики.

Было отмечено, что создание благоприятных условий для бизнеса и улучшение инвестиционного климата остаются одними из приоритетных задач Правительства.

"Мы стремимся к созданию наиболее благоприятных условий для притока качественных и долгосрочных инвестиций. Для этого на постоянной основе совершенствуются нормативно-правовая база и инструменты поддержки инвестиций в соответствии с наилучшими мировыми стандартами", — подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер-министр напомнил, что в Казахстане принята Концепция инвестиционной политики до 2026 года с учетом стандартов ESG. Для обеспечения проектов качественной инфраструктурой разрабатывается Национальный план инфраструктуры до 2029 года. В рамках нового Налогового кодекса будет внедрена сервисная модель администрирования.

"Для удобства инвесторов по получению госуслуг и качественного сопровождения проектов разрабатывается Национальная цифровая инвестиционная платформа", — сказал Алихан Смаилов.

В целом, по его словам, правительство РК продолжит последовательную государственную политику, направленную на создание благоприятного инвестиционного климата.