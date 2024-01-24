Товарооборот между Казахстаном и Башкортостаном превысил 350 млн долларов в 2023 году
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял главу Республики Башкортостан Радия Хабирова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства подчеркнул, что весомый вклад в двусторонние отношения Астаны и Москвы вносит межрегиональное взаимодействие, в котором Республика Башкортостан занимает особое место.
"Ваш визит имеет большое значение с точки зрения придания дополнительного импульса всесторонним взаимоотношениям между Казахстаном и Россией. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы диверсифицировать наши связи, будь это индустрия, агропромышленный комплекс или гуманитарная сфера, – сказал он.
Президент отметил успешную реализацию ряда соглашений, включая подписанную на уровне правительств Дорожную карту по сотрудничеству на 2023-2024 годы. Касым-Жомарт Токаев позитивно оценил динамику товарооборота регионов Казахстана с Башкортостаном. Показатели торговли по итогам 11 месяцев 2023 года превысили 350 млн долларов. При этом Казахстан входит в тройку ведущих торговых партнеров Республики Башкортостан.
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"Мы чувствуем Ваше внимание к развитию отношений между Башкортостаном и Казахстаном. Мы приехали с большой делегацией. За 2-3 года мы существенно увеличили объемы и товарооборота, и промышленной кооперации. Сегодня мы открыли форум "Казахстан – Башкортостан". Для нас Казахстан – главный партнер. Мы здесь чувствуем себя комфортно", – подчеркнул гость.
На встрече особое внимание было уделено активизации сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, промышленной и других сферах, представляющих взаимный интерес.
Отметим, в столичном Конгресс-центре прошло официальное открытие международного форума "Казахстан-Башкортостан".
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