Товарооборот Казахстана с Россией немного просел

По итогам января–декабря 2023 года товарооборот Казахстана с Россией составил 26 млрд долл. США - на 0,5% меньше, чем годом ранее, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.

По итогам января–декабря 2023 года товарооборот Казахстана с Россией составил 26 млрд долл. США - на 0,5% меньше, чем годом ранее.

Большая часть товарооборота традиционно пришлась на импорт, который сократился на 6,6% за год, до 16,2 млрд долл. США. Ключевые категории импорта - металлы и изделия из них (на сумму 3,3 млрд долл. США), машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты (на 3,1 млрд долл. США), а также продукты животного и растительного происхождения и готовые продовольственные товары (на 3,1 млрд долл. США).

В то же время экспорт в РФ достиг 9,8 млрд долл. США - на 11,5% больше, чем годом ранее. Чаще всего Казахстан отправлял в Россию продукцию химической и связанных с ней отраслей промышленности (на сумму 2,8 млрд долл. США), машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты (на 2,6 млрд долл. США), а также металлы и изделия из них (на 1,8 млрд долл. США).

Доля РФ в общей структуре товарооборота РК составила 18,6%, в экспорте - 12,4%, в импорте - 26,5%.

На 1 октября прошлого года обязательства резидентов РК перед российскими инвесторами составляли 15,8 млрд долл. США - на 19% меньше, чем годом ранее.

Большая часть инвестиций пришлась на обрабатывающую промышленность: 6,1 млрд долл. США, минус 8,1% за год. На второй строчке расположилась сфера оптовой и розничной торговли (3,6 млрд долл. США), на третьей - горнодобывающая промышленность и разработка карьеров (2,4 млрд долл. США). В топ-5 отраслей также вошли электроснабжение и строительство.

Для сравнения: на 1 октября 2022-го объём обязательств резидентов Казахстана перед инвесторами из России достигал 19,5 млрд долл. США - на заметные 34,2% больше, чем годом ранее.

В то же время валовой приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в РК из РФ по итогам января–сентября прошлого года составил 1,8 млрд долл. США - сразу на 40,1% больше, чем годом ранее.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2022-го валовой приток ПИИ составлял 1,3 млрд долл. США, годовое сокращение - на 6,4%.

В настоящее время субъекты бизнеса двух стран реализуют 135 проектов на сумму 26,5 млрд долл. США, сообщает информационный ресурс премьер-министра РК. Дополнительно прорабатываются 67 совместных проектов на 14 млрд долл. США в ключевых отраслях экономики. По итогам переговоров главы правительств подтвердили намерение поддерживать высокий темп совместной работы по всему спектру межгосударственных отношений.