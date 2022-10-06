Товарооборот Казахстана с Прикаспийскими странами вырос до 12,3 миллиарда долларов

Фото: Миннацэкономики РК

В инновационном центре Сколково министр национальной экономики РК Алибек Куантыров встретился с главами экономических ведомств прикаспийских государств на бизнес-завтраке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Миннацэкономики.

"Сегодня трудно переоценить значение каспийского региона на геополитической карте мира. Несомненно, в нашем регионе пересекаются интересы крупных мировых игроков, что привлекает к региону все более пристальное внимание. Три из пяти прикаспийских стран – Казахстан, Азербайджан и Туркменистан не имеют выхода к морю. Поэтому Каспий для нас является важным водным и транзитным ресурсом", - сказал министр.

Он отметил, что Казахстан открыт для всего мира и придаёт большое значение расширению торгово-экономического сотрудничества с Прикаспийскими странами.

"Товарооборот Казахстана с Прикаспийскими странами за шесть месяцев этого года вырос на 7,4 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 12,3 миллиарда долларов", - уточнил Куантыров.

Наблюдается положительная динамика потоков прямых иностранных инвестиций в РК - 19,1 миллиарда долларов с 2005 по 2022 годы.

Глава МНЭ подчеркнул, что Казахстан нацелен на увеличение товарооборота между странами региона.

"Особое внимание мы уделяем диверсификации транспортных маршрутов, так как текущее геополитическое положение изменило традиционные логистические цепочки. Связующий коридор Транскаспийского международного транспортного маршрута является отличным примером по осуществлению транзитных и внешнеторговых грузов. Для наращивания потенциала других направлений предлагается разработка совместной дорожной карты по развитию коридора Север – Юг", - проинформировал глава МНЭ РК.



По его словам, у прикаспийских стран есть большой потенциал для развития кооперационных проектов, увеличения объёмов взаимных инвестиций. Для развития Транскаспийского маршрута Казахстан наращивает грузовой потенциал прикаспийских портов Актау и Курык.

Речь шла и о гармонизации тарифной политики с Азербайджаном, Грузией и Турцией.

Казахстан предлагает на рассмотрение инвестиционный проект "Прикаспийский продовольственный хаб", который представляет собой транспортно-логистический центр в порту Актау, что существенно облегчит перемещение товаров между странами.

Алибек Куантыров особо отметил, что с учётом роста транспортно-логистической и инвестиционно-экономической активности, всем странам следует бережно относиться к биологическим и другим ресурсам Каспийского моря, как важной экосистемы планеты, чтобы сохранить природные богатства для будущих поколений.