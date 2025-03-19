Взаимный товарооборот Казахстана и Китая в 2024 году составил 43,8 млрд долларов Об этом на заседании казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству в Пекине заявил первый вице-премьер РК Роман Скляр.

В ходе заседания Комитета с участием представителей центральных госорганов двух стран были рассмотрены вопросы создания благоприятных условий для развития безбарьерной торговли, укрепления транспортной взаимосвязанности двух стран, реализации совместных инвестиционных проектов на территории Казахстана с локализацией производства, а также расширения культурно-гуманитарного сотрудничества.

По итогам мероприятия стороны подписали Протокол 12-го заседания Казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству. Кроме того, в целях совершенствования деятельности Комитета, сторонами принято решение о включении в его состав Координационного комитета по индустриально-инвестиционному сотрудничеству и об учреждении Подкомитета в области образования. Также стороны подписали документы по укреплению межведомственного сотрудничества в сфере водных ресурсов и архивного дела.

Визит также включал встречи с китайскими компаниями, лидерами таких отраслей как металлургия, машиностроение, энергетика и агропромышленный комплекс. Казахстанскую делегацию возглавили представители профильных министерств и крупных отечественных компаний.

Обсуждались перспективы реализации совместных проектов в таких ключевых областях как углехимия, автомобилестроение, переработка сельхозпродукции и возобновляемые источники энергии. Первый заместитель Премьер-министра отметил, что одним из приоритетных направлений для Казахстана является развитие промышленности, призвав китайские компании к более активному сотрудничеству с казахстанским бизнесом.

Представители ведущих китайских компаний выразили заинтересованность в Казахстане как надежном партнере для реализации стратегически важных проектов, что открывает новые перспективы для дальнейшего развития двусторонних отношений.