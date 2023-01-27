Товарооборот Казахстана и Ирана достиг 500 млн долларов в 2022 году

Фото: пресс-службы правительства РК

Товарооборот между Казахстаном и Ираном достиг 500 миллионов долларов в 2022 году. Об этом сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов на встрече с министром сельского хозяйства Ирана Сейедом Джавадом Садати Неджадом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Смаилов отметил, что за январь-ноябрь 2022 года товарооборот между странами вырос более чем на 20 процентов, составив около полмиллиарда долларов. И в целях дальнейшего увеличения объёмов взаимной торговли Казахстана готов дополнительно поставлять на рынок Ирана 75 товарных позиций на сумму около 250 миллионов долларов.

"Особо перспективным видится наращивание оборота по сельхозпродукции, доля которой во взаимной торговле составляет почти 80 процентов. У наших стран имеется возможность для увеличения товарооборота продукции АПК до одного миллиарда долларов", — сказал Алихан Смаилов.

В целом, по его словам, правительство Казахстана настроено на активную работу для достижения задачи по увеличению общего объёма торговли до трёх миллиардов долларов, поставленной главами двух стран.

Алихан Смаилов подчеркнул, что одним из ключевых направлений взаимодействия также является транспортно-логистическая сфера. В данном контексте, особое значение имеет коридор "Север-Юг".

"Принятие совместных мер по наращиванию транспортных мощностей данного маршрута, в частности, подписание и реализация Дорожной карты по устранению "узких мест", уже в ближайшей перспективе может значительно увеличить объёмы грузоперевозок", — отметил он.

По его словам, реализация Дорожной карты позволит к 2025 году увеличить пропускную способность коридора до 10 миллионов тонн в год.

В свою очередь Сейед Джавад Садати Неджад отметил высокую продуктивность прошедшего накануне 18-го заседания казахстанско-иранской межправительственной комиссии, по итогам которого стороны пришли ко многим взаимовыгодным договоренностям.

Кроме того, он обозначил важность дальнейшего развития железнодорожной сети и морской инфраструктуры для наращивания объёмов торговли и грузоперевозок, а также заявил о готовности Ирана расширять поставки цитрусовой продукции в Казахстан.

Во встрече приняли участие заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, руководители других ведомств, а также представители дипломатических кругов и парламента Ирана.