В Акмолинской области вор обокрал предпринимателя на 8,4 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По словам заявителя, из помещения торгового дома были похищены как деньги, так и товарно-материальные ценности. Общая сумма нанесённого ущерба составила 8,4 миллиона тенге.

"В ходе следственных мероприятий установлено, что с 3 по 12 марта камеры видеонаблюдения в торговом доме неоднократно отключались из-за перебоев с подачей электроэнергии. Однако, изучив записи с камер, установленных на соседних зданиях, полицейские обнаружили мужчину, неоднократно проникавшего внутрь торгового дома до его официального открытия", — говорится в сообщении.

Полицейские уже установили личность предполагаемого вора. Его причастность к серии краж проверяется, начато досудебное расследование.