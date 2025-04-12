Товар на восемь миллионов тенге вынес вор из торгового дома в Акмолинской области
Мужчина проникал в помещение и выносил оттуда ценности по ночам.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Акмолинской области вор обокрал предпринимателя на 8,4 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
По словам заявителя, из помещения торгового дома были похищены как деньги, так и товарно-материальные ценности. Общая сумма нанесённого ущерба составила 8,4 миллиона тенге.
"В ходе следственных мероприятий установлено, что с 3 по 12 марта камеры видеонаблюдения в торговом доме неоднократно отключались из-за перебоев с подачей электроэнергии. Однако, изучив записи с камер, установленных на соседних зданиях, полицейские обнаружили мужчину, неоднократно проникавшего внутрь торгового дома до его официального открытия", — говорится в сообщении.
Полицейские уже установили личность предполагаемого вора. Его причастность к серии краж проверяется, начато досудебное расследование.
Самое читаемое
- Инвестициям - зелёный свет: в Экибастузе дали ход крупному проекту
- Стресс и финансовые расходы: как поступление в элитные школы Казахстана превращается в марафон на выживание
- Фан-зона за сотню: билеты на Дженнифер Лопес уже перепродают с наценкой на OLX
- Полиция отреагировала на слухи о маньяке в Коктале
- Два человека умерли после уколов в процедурных кабинетах в Таразе