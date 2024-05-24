Товар более чем на 2 млн тенге украли в популярной сети магазинов в Кокшетау
Сегодня, 18:20
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Сегодня, 18:20Сегодня, 18:20
217Фото: polisia.kz
Администратора популярной сети магазинов подозревают в крупной краже в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
О недостаче хозяйственных товаров полицейским сообщила официальный представитель компании.
Согласно заявлению, с марта по май неизвестные лица свободно похитили товар на общую сумму более двух миллионов тенге.
По одной из версий полиции, к преступлению могли быть причастны работники, поэтому в рамках оперативно-розыскных мероприятий правоохранители сразу же просмотрели записи камер видеонаблюдения и опросили персонал. В тот же день сотрудниками полиции установлен 20-летний администратор магазина, причастность которого проверяется.
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