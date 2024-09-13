Тотем Всемирных игр кочевников передали Кыргызстану

Церемония закрытия пятых Всемирных игр кочевников стартовала в "Этноауле" в Астане. Тотем Игр передали Кыргызстану, где пройдут следующие соревнования, передаёт BaigeNews.kz.

На церемонии выступил министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов. Он подчеркнул, что Казахстан гордится тем, что Всемирные игры кочевников прошли на казахской земле.

"Это не только стимул для развития национальных видов спорта, но и прекрасная возможность показать нашу страну, что служит целям развития туризма", – добавил он.

На церемонии также выступил президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган.

"Мы завершаем пятые Всемирные игры кочевников. Всему миру продемонстрировали единство, братство тюркских народов, историю, культурное богатство. Хочу сказать благодарность Казахстану, президенту и министру за поддержку и организацию этих игр. Хочу пожелать Кыргызстану, который проведёт следующие игры, удачи", - сказал Билал Эрдоган.

Трансляция доступна на телеканале Jibek Joly.

В течение пяти дней в Астане проходили соревнования по 21 виду спорта, в них участвовали 2 500 человек из 89 стран. Общая сумма призовых Всемирных игр кочевников составила 253 миллиона тенге.

На Игры были аккредитованы 1 285 представителей СМИ.