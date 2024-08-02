Торжественная церемония встречи президента Конго состоялась в Акорде
Сегодня, 11:41
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Сегодня, 11:41Сегодня, 11:41
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В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи Президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, передаёт BaigeNews.
Касым-Жомарт Токаев и Дени Сассу-Нгессо представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.
По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.
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