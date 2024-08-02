Торжественная церемония встречи президента Конго состоялась в Акорде

В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи Президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, передаёт BaigeNews.



Касым-Жомарт Токаев и Дени Сассу-Нгессо представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.



По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.