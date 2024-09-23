Торт за 100 тысяч тенге с фото и цитатой Абая продегустировали семейчане

День рождения Семея по традиции отмечают в третье воскресенье сентября. Городская администрация выбрала для празднования минувшие выходные и попала в цель, так как они выдались самыми солнечными и жаркими в этом месяце. Неторопливые прогулки по историческому центру, гастрономические выставки, распродажа отечественных товаров, конкурсы, концерты, фестивали и не только. Чем ещё порадовали именины старинного города, в репортаже корреспондента BaigeNews.kz.

Семей, а в прошлом Семипалатинск – это город с богатейшей историей. Начинался он с военной крепости, а впоследствии, минуя статус уездного и окружного города, стал важнейшим транзитным центром областного значения, который находится в самом центре величайшего на планете материка.

Торговля – важная часть любого праздника в Семее, который стал маяком и важным транзитным пунктом торгового пути. Через Семей проходил знаменитый Сергиопольский тракт и судоходная артерия, который связывала и по сей день соединяет Китай и Россию.

На празднике в честь дня города шла бойкая торговля продуктами питания, товарами местных производителей, творениями мастеров прикладного искусства.

На уличных прилавках свою продукцию выставили представители городского бизнеса – от крупных предприятий до домашних цехов, многие из которых продавали своё добро с солидной скидкой.

Один из начинающих предпринимателей Мурат Манжибаев вместе с женой организовал выставку-продажу изделий с национальным колоритом. Среди них одежда, украшения, сувениры, сумки. Демократичные цены стягивали сюда сотни поклонников хэнд-мейда в этностиле.

Рядом – известная в городе народная умелица Шугыла Камбышева, которая ещё на днях представляла ремесленный пул Абайской области на Играх кочевников, а сегодня радует горожан своим творчеством.

Она была в числе тех женщин, которые соткали масштабный образец кочевого текстиля – лоскутное одеяло размером 250 на 40 метров. Каждая из участниц создала своё звено для общего дела – курак-корпе в едином стиле. В результате их общее дело на Играх вошло в казахстанскую Книгу рекордов "КИНЭС" и номинировано в Книгу рекордов Гиннесса.

Талант к декоративно-прикладному искусству она унаследовала от мамы и бабушки, а тяга к творчеству превратилась в дело жизни и источник дохода. Мастерит всю жизнь, в последние годы занималась свадебным оформлением. А во время пандемии ковида мастерица начала создавать национальные поделки – макеты юрт, головные уборы. В результате на городском празднике её стол был заставлен различными видами творений из природных материалов. Особняком стояли верблюды из кошмы. Кстати, навьюченный корабль пустыни – символ города и главный герой местного герба.

"Я начала создавать их только месяц назад. Это милые, наполненные смыслом работы. Ведь верблюды – неслучайный образ, это один из характеризующих знаков нашего города. Ведь через Семей ещё сто лет назад проходили караваны", – говорит Шугыла Камбышева, отметив повышение интереса и внимания к ремесленникам со стороны администрации города.

Какой же праздник без угощения и подарков! Около каскадного фонтана собрались представители гастрономического ремесла – кондитеры и кулинары Семея. Именно здесь прошло самое вкусное представление. На столах были аккуратно расставлены торты, пироги. А также капкейки, трайфлы – современная интерпретация любимых угощений.

Взгляды прохожих притягивал торт, украшенный символом города в миниатюре из мастики. Маншук Игибаева слепила сладкую копию подвесного моста вместе с детьми – она с мужем воспитывает трёх дочерей и сына. Сине-зелёное поле под ним символизирует реку Иртыш и реликтовый бор.

Маншук увлекается выпечкой с 2021 года. До замужества она пекла только для близких, а когда декретный отпуск затянулся, решила попробовать вывести своё любимое дело на профессиональный уровень. Обучалась на мастер-классах. В прошлом году получила безвозмездный грант, на который купила новую плиту и холодильник для хранения продуктов.

Девушка печёт почти без выходных. В микрорайоне собралась целая армия поклонников её кулинарного творчества, которые после работы заезжают за очередной порцией пирогов для вечернего чаепития.

"Я люблю свой город, люблю своё дело, поэтому решила сделать подарок к празднику. До трёх часов ночи дома не было света, но было намерение порадовать людей и показать свои способности. Поэтому, как только дали электричество, я пошла к плите. На всё приготовление ушло не больше четырёх часов. Основа торта – "Молочная девочка", которая сейчас пользуется популярностью у моих клиентов. Мне помогали дети. Кстати, мои старшие дочки уже сами неплохо готовят. Особенно хорошо у них получается самса", – рассказала участница кулинарного конкурса Маншук Игибаева.

По соседству кондитер Гульжан Досумханова представила своё творение, которое посвятила великому земляку Абаю Кунанбаеву. Вкусное съедобное оформление и базу для торта она приготовила за одну ночь.

Девушка много лет проработала банкиром, а пару лет назад рискнула и полностью окунулась в любимое дело. Вот уже два года Гульжан дарит людям радость вкуса. В июне открыла собственный цех с аппетитным названием "Таттим". Торт украшает лик Абая и его знаменитая цитата о городе, которая стала частью известной песни.

"Благодаря в том числе Абаю наш город прославился. Область названа в его честь. Поэтому выбор оформления был неслучайным и символичным. Стоимость торта – больше ста тысяч тенге. Это мой первый опыт в кулинарном конкурсе. Главная цель – показать свои работы и порадовать горожан вкусным лёгким тортом из натуральных продуктов", – поведала дебютантка Гульжан Досумханова, которая стала победительницей в битве кулинаров.

Как только комиссия продегустировала творения участников, все экспонаты из крема и бисквитов по кусочкам раздали горожанам.

Рядом проходил ещё один питательный поединок, но уже для любителей мясного и жареного. Участники соревновались в поедании отечественных пончиков. Этот продукт когда-то стал главным гастрономическим символом Семея. Круглые пирожки с говяжьим ливером больше напоминают бауырсаки. Их начали готовить больше полвека назад на Семипалатинском мясокомбинате.

Он настолько известен и любим семейчанами, что бывшие жители, приезжая погостить на родину, увозят пакеты этого жаренного колобка. Хранят в морозильнике, достают по одному, разогревают и едят, когда накатывает ностальгия по родному городу на Иртыше.

В День города его взрослым обитателям дали возможность вспомнить игры из детства. Одна из них – лянга. Исконно это пушистый снаряд из козьей шкуры со свинцовой клёпкой для увесистости. Пушистый волан нужно набивать внутренней стороной стопы. Кто больше подбросит, тот и выиграл. В результате мужчины и парни основательно подтянули ловкость и сноровку, а победители получили призы по 10, 20 и 30 тысяч тенге за первые три места.

В дни празднования в Семее прошло и немало зрелищных мероприятий: художественная выставка, ярмарка сельхозпродукции, открытие молодёжного центра и филиала центра активного долголетия, театрализованные представления, турнир "Семей батыры".

Среди них и полюбившийся парад невест, во время которого женщины всех возрастов, облачившись в свадебные платья, прошли по улицам города. А финишировали они у яркой сцены, где проходил фестиваль разно-жанрового танца.

Ретрофестиваль собрал на набережной поклонников культуры прошлого века. Каждый старинный автомобиль и мотоцикл представил колёсный бренд своей эпохи. Дресс-код в стиле винтаж объединил модных особ, которые приковали к себе внимание зрителей и стали главными героями ретролокации.

В центральном парке прошёл яркий фестиваль детского танцевального и вокального мастерства. Ребята разных возрастов выступили на сцене под аплодисменты родителей, педагогов и зрителей. А весёлые аниматоры подбадривали толпу, приглашая на танец.

За три дня в честь дня рождения Семея пошло порядка 60 мероприятий, которые завершились концертом и салютом. Участники праздника отметили, что за последние два года Семей заметно преобразился, став символом возрождения.

Автор фото: Альбина Халел